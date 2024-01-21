В Госдуме назвали подходящее для захоронения Ленина место Слуцкий: Ленина следует похоронить рядом с матерью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело основателя и первого руководителя Советского государства Владимира Ленина следует захоронить в Санкт-Петербурге рядом с могилой его матери, заявил в своем Telegram-канале глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что предание покойного земле является важным для христиан и цивилизованных людей обрядом, проявлением уважения и памяти.

При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера, — написал Слуцкий.

Мать Ленина Мария Ульянова скончалась 12 июля 1916 года. Она похоронена на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Ленин умер 21 января 1924 года в возрасте 53 лет в подмосковных Горках. Приоритетной версией его ухода из жизни считается нейросифилис. Руководство СССР озаботилось судьбой тела вождя мирового пролетариата еще при его жизни. Предложение химика Бориса Збарского о его бальзамировании поддержал Иосиф Сталин. Другие соратники Ленина осудили идею, однако открыто против никто не высказался. На бальзамирование тела Ленина ушло четыре месяца. Сначала оно находилось во временном мавзолее, который в 1930 году был заменен существующим.

Вопрос о перезахоронении тела вождя поднимался неоднократно. В частности, эту тему затрагивали депутаты от фракций ЛДПР и «Единая Россия», которые даже подготовили соответствующий законопроект. Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский недавно заявил, что Ленин имеет право быть погребенным. По его словам, политик заслуживает этого, несмотря на неоднозначность своей личности.