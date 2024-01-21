Тело основателя и первого руководителя Советского государства Владимира Ленина следует захоронить в Санкт-Петербурге рядом с могилой его матери, заявил в своем Telegram-канале глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что предание покойного земле является важным для христиан и цивилизованных людей обрядом, проявлением уважения и памяти.
При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера, — написал Слуцкий.
Мать Ленина Мария Ульянова скончалась 12 июля 1916 года. Она похоронена на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.
Ленин умер 21 января 1924 года в возрасте 53 лет в подмосковных Горках. Приоритетной версией его ухода из жизни считается нейросифилис. Руководство СССР озаботилось судьбой тела вождя мирового пролетариата еще при его жизни. Предложение химика Бориса Збарского о его бальзамировании поддержал Иосиф Сталин. Другие соратники Ленина осудили идею, однако открыто против никто не высказался. На бальзамирование тела Ленина ушло четыре месяца. Сначала оно находилось во временном мавзолее, который в 1930 году был заменен существующим.
Вопрос о перезахоронении тела вождя поднимался неоднократно. В частности, эту тему затрагивали депутаты от фракций ЛДПР и «Единая Россия», которые даже подготовили соответствующий законопроект. Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский недавно заявил, что Ленин имеет право быть погребенным. По его словам, политик заслуживает этого, несмотря на неоднозначность своей личности.
Фото: Russian Look/Global Look Press
Ленин выступает на митинге солдат, отправляющихся в Польшу (Первая мировая война)
Фото: Scherl/Global Look Press
Ленин выходит на Первомай с офицерами и служащими частей Красной армии на Красную площадь в Москве
Фото: Russian Look/Global Look Press
Ленин принимает первых выпускников Первых пулеметных курсов в Кремле, май 1920 года
Фото: Russian Look/Global Look Press
Руководители Союза борьбы за освобождение рабочего класса, 1894 года: Старков (слева), Кржижановский, Ленин, Мартов — сидят; Мальченко, Запорожец, Ванеев — стоят
Фото: Global Look Press
Русский государственный деятель на II конгрессе Коминтерна, Петроград, 1920 год
Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press
Ленин выступает на похоронах Якова Свердлова, еврейского революционного лидера, отдавшего приказ о казни царя Николая и его семьи, 1918 год
Фото: Russian Look/Global Look Press
Ленин среди делегатов X Всероссийской конференции Коммунистической партии в Кремле, проходившей 26–28 мая 1921 года