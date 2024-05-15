В Госдуме назвали первостепенные задачи Дегтярева на посту министра спорта Депутат Журова: Дегтярев займется развитием детского и массового спорта

Фото: kremlin.ru

Михаил Дегтярев

На посту министра спорта России Михаил Дегтярев, который сейчас занимает должность губернатора Хабаровского края, займется развитием детского и массового спорта, заявила в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. Парламентарий уточнила, что в последние годы этому уделяется особое внимание, так как РФ не может выступать на международных соревнованиях.

Дегтярев озвучил свои планы на данный момент. Все депутаты с ним согласны, что это развитие детского, массового и любительского спорта. В последние годы этому было уделено большое внимание, потому что многие наши спортсмены не участвовали в международных соревнованиях. Нужно было развивать внутренние соревнования, появились дополнительные лиги, чтобы люди занимались спортом, — пояснила Журова.

Так, по ее словам, Дегтяреву предстоит решить задачу по привлечению как минимум 70% россиян к спорту, которую поставил президент России Владимир Путин. Депутат считает, что без любительских, массовых и детских соревнований достигнуть этой цели невозможно. Кроме того, как отметила Журова, нельзя упускать «спорт высших достижений».

С развитием массового спорта нужно держать спорт высших достижений. Зачастую губернаторы, услышав этот сигнал, занимаются массовым спортом, а остальные не нужны. У детей должна быть мотивация, что ребенок может и во взрослом возрасте стать чемпионом России, Спартакиады и других турниров, — заключила депутат.

Ранее Дегтярев пообещал заняться социализацией и реабилитацией участников военной операции на Украине, а также развитием физической культуры в новых регионах России на посту министра спорта. В частности, он призвал привести в порядок учебные корпуса, спортивные объекты и общежития профильных вузов и училищ.