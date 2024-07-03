В Госдуме назвали ожидаемым отказ Украины от прекращения огня Депутат ГД Шеремет: отказ киевских властей от прекращения огня был ожидаем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ киевских властей от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня оказался ожидаем, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит РИА Новости, киевские политики лишь исполняют волю Вашингтона на этот счет, а сам Орбан лишь убедился в двуличии Зеленского и его нежелании закончить конфликт.

Орбан сегодня выступает в качестве миротворца и стремится принести мир на европейский континент, но своей поездкой в Киев он просто понапрасну и бессмысленно потерял свое время. Реакция киевского режима ожидаема. Орбану надо было с этим предложением ехать не в Киев, а в Вашингтон, настоящий агрессор сидит именно там, — сказал Шеремет.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее рассказал, что во время визита в Киев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить в зоне СВО полное прекращение огня. Венгерский политик подчеркнул, что его слова собеседнику не очень понравились, но сам он не намеревался в чем-то убеждать Зеленского. Ему важно было понять его позицию по мирным переговорам, чтобы донести ее до Совета ЕС.