В Госдуме назвали ожидаемое последствие введения ГОСТа на школьную форму Депутат Лантратова не исключила подорожания школьной формы после введения ГОСТа

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После введения Роскачеством ГОСТа на школьную форму она может существенно подорожать, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В беседе с Lenta.ru депутат пояснила, что новый стандарт предусматривает улучшение качества школьной одежды.

Как мать школьника я это хорошо понимаю и тоже очень хочу, покупая школьную форму, иметь гарантию того, что она сделана из качественных материалов. <...> Но также я хорошо знаю, что многие родители не могут себе позволить покупку дорогой одежды, — подчеркнула депутат.

По ее словам, если вследствие улучшения качества школьной формы вырастет ее цена, это может спровоцировать волну негодования в родительском сообществе. Лантратова рассказала, что получает много жалоб от граждан на высокую стоимость школьной одежды, учебников и принадлежностей.

ГОСТ на школьную форму может появиться во второй половине 2024 года. Согласно предложению Роскачества, в комплект могут входить блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты. Форма должна быть светской, удобной, эстетичной, не содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также не пропагандировать противоправное поведение.