В Госдуме назвали новые положенные выплаты и пособия семьям мобилизованных Депутат Госдумы РФ Фролова: семьям мобилизованных положены пособия беременным и выплаты детям

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Среди новых социальных мер поддержки семьям мобилизованных российских военных значатся пособия беременным, вставшим на учёт в ранние сроки, ежемесячные выплаты на детей от трёх до 17 лет и выплаты в связи с рождением первого или второго ребёнка, рассказала «Народным Новостям» депутат Госдумы России Тамара Фролова. Она подчеркнула, что задача государства — оказать военнослужащим необходимую помощь.

На мой взгляд, один из самых актуальных вопросов на сегодня — всесторонне помогать семьям наших защитников. Ведь они, ежедневно рискуя своей жизнью и здоровьем, обеспечивают безопасность нашей страны и каждого из нас. А потому считаю совершенно справедливым и правильным всесторонне поддерживать семьи тех, кто стоит на защите нашей мирной жизни, — пояснила Фролова.

По словам парламентария, новая социальная инициатива правительства РФ позволит сохранить в полном объёме помощь нуждающимся семьям мобилизованных, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление, согласно которому доходы мобилизованных российских военных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки от государства. Это позволит сохранить на прежнем уровне меры социальной поддержки нуждающимся семьям.

26 октября в Подмосковье открылись центры помощи семьям мобилизованных военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне специальной военной операции России на Украине. Центры работают в каждом округе региона. Кроме того, специально для родственников мобилизованных была создана карта, на которой отмечены все центры помощи Московской области.