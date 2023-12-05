В Госдуме назвали непрофессионализмом антиженские заявления ряда депутатов Депутат Останина: непрофессиональные люди во власти делают антиженские заявления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нина Останина

Многочисленные антиженские заявления, которые делают некоторые представители власти, являются свидетельством их неграмотности и непрофессионализма, заявила в беседе с «Радио 1» руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она пояснила, что речь, в частности, идет о таких инициативах, как введение налога на бездетность и запрет на получение высшего образования женщинами для повышения рождаемости.

Во власти очень много непрофессионалов, которые подменяют повестку дня. Вместо того чтобы защищать женщин, молодые семьи, семьи с детьми, их обвиняют в нежелании пополнять численность населения. Это неграмотно, непрофессионально и дискредитирует саму власть, — подчеркнула Останина.

В связи с этим депутат заявила о поддержке идеи законопроекта об оскорблении чувств женщин по аналогии с соответствующим законом о чувствах верующих. Как заметила парламентарий, вал антиженских настроений, которые сегодня транслируют отдельные деятели во власти, достиг «неприличных» масштабов и его пора остановить, вернув женщин на пьедестал, который они всегда занимали в обществе. По словам Останиной, женщина — это мать, а не биологическая производительница населения, и честь и достоинство женщин должны быть защищены.

Ранее подчиненный Останиной по думскому комитету Виталий Милонов призвал в случае принятия закона об оскорблении женщин ввести и наказание за недоверие страданиям температурящих мужчин. По его словам, необходимо одинаково относиться и к женщинам, и к мужчинам.