В Госдуме назвали молдавский статус кандидата в ЕС «заманухой» Депутат Новиков назвал молдавский статус кандидата в ЕС «заманухой»

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Флаги Молдавии и Евросоюза

Член фракции КПРФ Дмитрий Новиков в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что Еврокомиссия официально рекомендовала предоставление Молдавии статуса страны — кандидата на вступление в EC. По его словам, Запад, используя подобные методы, просто хочет превратить Украину и Молдавию в марионеточные государства, как когда-то это произошло с Эстонией, Латвией и другими странами. Это можно считать новой фазой противостояния РФ и Запада.

Тенденции в Молдавии и на Украине схожи. Молдавию рассматривают как страну, которую можно поставить под контроль Вашингтона, считает эксперт.

Замануха используется в виде евроинтеграции, в этом нет ничего нового. Это использовалось на разных этапах противостояния Брюсселя и Вашингтона против России. Жертвой этой комбинации стал президент Украины Янукович, поскольку сам не проявил должной последовательности в своей политике. А сегодня не только Зеленского, но и Санду пытаются некими приятными идеями, связанными с евроинтеграцией, поставить в условия проведения натовской политики, — подчеркнул депутат.

Он подчеркнул, что американцам и европейцам выгодно затягивание российской спецоперации. Сейчас началась новая фаза противостояния РФ и Запада.

Рубеж прошлого и нынешнего годов ознаменовал собой переход в новую фазу противостояния России и Запада. Россия сформулировала идею о необходимости достижения некоторой международной разрядки, принятия на себя многосторонних обязательств с ключевыми игроками на международной арене. Предложила представителям НАТО гарантировать безопасность Российской Федерации, но предложения были отвергнуты. В силу сложившейся ситуации, потеряв всякую надежду на то, что в диалоге с западными партнерами можно пресечь распространение нацизма вблизи от своих границ. А в данном случае нацизм получил в свои руки органы государственного управления в такой немаленькой стране, как Украина, и стал осуществлять милитаризацию и политическую кампанию, истерийно направленную против России, всё это создавало уже не гипотетическую, а прямую угрозу. Особенно угрозу Донецкой и Луганской республикам, заявившим о своей независимости и ставшим выстраивать отношения с Россией. Ну и угрозы России. Звучали неприемлемые заявления, начиная с готовности Киева возвращать Крым. Поэтому сложилась новая фаза противостояния. Я бы не фиксировал это концом февраля, а скорее событиями конца прошлого года, когда Москва не смогла заручиться гарантиями Запада, связанными с обеспечением коллективной безопасности. Запад отвечает на это тем, что пытается извлечь максимум для себя — поставить под свой контроль как можно больше государств, находящихся вблизи России, — отметил спикер.

Ранее Еврокомиссия официально рекомендовала предоставление Украине статуса страны — кандидата на вступление в EC. Как заявила Урсула фон дер Ляйен, страна борется с олигархами и приняла жесткие законы против них, а также выполнила 80% рекомендаций ЕС по реформам в отношении меньшинств, и им осталось принять закон в отношении национальных меньшинств.

Также статус кандидата рекомендовано дать Молдавии. Грузии же этот статус пока не дали: как отмечается, ЕС ждет, что страна проявит политическое единство.