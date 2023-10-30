В Госдуме назвали меры для недопущения массовых беспорядков в Махачкале Депутат призвал работать с молодежью для недопущения беспорядков в Махачкале

Фото: AP/ТАСС

Власти должны активнее работать с молодежью, чтобы не допустить беспорядков, подобных тем, что произошли в аэропорту Махачкалы 29 октября, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, слабые места в единстве народа используются недоброжелателями.

Нужно общаться с молодежью и отвечать на вызовы, вбросы и провокации, которые появляются в социальных сетях. Тысячи работников на Западе и Украине работают в огромных центрах против России, выискивают слабые места, влияют на мозги молодых людей. То, что произошло в Дагестане, может произойти и в другом месте, когда используют межнациональные, межрелигиозные отношения, — говорит Водолацкий.

Он посетовал на то, что большинство мероприятий в сфере молодежной политики проводятся исключительно для отчетности. И отчетность эта ведется не перед главами регионов, а перед чиновниками при ведомствах, заметил парламентарий.

В школах и институтах нужно более активно, четче и объемнее работать с подрастающим поколением. Не просто прийти на встречу и о чем-то поговорить, и на этом встречи для галочки заканчиваются. Плюс советы при главах регионов по межнациональным отношениям должны работать именно в новом формате. Они тоже отстают от повестки сегодняшнего дня и во многих территориях собираются, чтобы просто отчитаться, даже не перед губернатором, а перед чиновником в правительстве области, республики или края, — сказал депутат.

Депутат считает, что Федеральному агентству по делам национальностей необходимо создавать свои структуры в федеральных округах для того, чтобы они работали «на земле», а не в Москве. При этом спецслужбы должны быть оборудованы так, чтобы у них была возможность блокировать социальные сети и негативный контент. Вместе с тем, по его словам, должен быть увеличен штат сотрудников, занятых борьбой с экстремизмом.

Ранее дагестанское управление МВД отчиталось о пресечении массовых беспорядков и восстановлении полного контроля над аэропортом Махачкалы. Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства.