В Госдуме назвали меру поддержки, без которой россияне могут обойтись Депутат Цунаева: малоимущим россиянам не нужны продовольственные карточки

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Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в беседе с Daily Storm заявила, что малоимущие россияне, в отличие от эстонцев, могут обойтись без продовольственных карточек. По ее словам, сейчас в стране нет необходимости во введении такой меры. Парламентарий отметила, что эта система совсем не подходит РФ.

Не вижу необходимости [в продовольственных картах], поскольку у государства нашего целая система мер поддержки выстраивается, в том числе по повышению МРОТ, прожиточного минимума (к нему привязаны все основные социальные выплаты). Есть отдельная программа для поддержки детей и семьи, — заявила Цунаева.

Депутат назвала введение продовольственных карточек популистской историей, которая в реальности не способна помочь людям. По ее словам, Россия не нуждается в такой системе, так как проблемы на местах решаются с помощью других инструментов.

Ранее сообщалось, что с 30 октября жители Эстонии с низким уровнем дохода начали получать продовольственные карточки в качестве меры поддержки. Так, на карточки загружается определенная сумма денег, которые можно потратить в эстонской сети магазинов Rimi. Остаток средств не переносится на следующие месяцы.