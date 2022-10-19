В Госдуме назвали Маска потенциальным кандидатом в президенты США Депутат Госдумы Шеремет назвал Маска здравомыслящим и договороспособным человеком

Фото: IMAGO/Sebastian Gabsch/Global Look Press

Илон Маск

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что основатель компании SpaceX Илон Маск является перспективным кандидатом в президенты США. В интервью ТАСС он назвал американского бизнесмена «здравомыслящим человеком».

Я думаю, что [кандидатура Маска] была бы одной из самых интересных на пост президента США. Это очень технологичный, мудрый и договороспособный человек. Он мог бы принести много пользы, дать всем шанс на мирное сосуществование, — подчеркнул член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Шеремет напомнил о последних заявлениях Маска, которые касались конфликта на Украине. По его мнению, бизнесмен старается «нащупать пути решения вопросов».

Также депутат допустил приглашение Маска в Донбасс, хотя уточнил, что не верит «в конечный результат такой затеи». Визит основателя компании SpaceX в регион Шеремет назвал «нереальной ситуацией».

Ранее Илон Маск заявил, что он изо всех сил пытался добиться деэскалации ситуации на Украине, однако все его усилия остаются тщетными. При этом Маск указывал на то, что риск глобальной ядерной катастрофы достиг пиковой отметки за последние 60 лет.