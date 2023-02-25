В Госдуме назвали киевский режим сакральной угрозой России Депутат ГД Морозов: киевский режим должен быть уничтожен как фактор сакральной угрозы России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киевский режим представляет должен быть уничтожен как фактор сакральной угрозы России, заявил депутат Госдумы Олег Морозов РИА Новости. Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке ВСУ к захвату Крыма.

Зеленский подсказывает нам единственно верный путь: его режим должен быть уничтожен российскому государству. Другого исторического выбора нам не оставлено, — отметил парламентарий.

По его словам, украинский лидер «выболтал сокровенное». Из заявления Зеленского становится ясно, что у Киева изначально были агрессивные планы. Независимо от того, начала бы Россия год назад спецоперацию или нет, Украина пошла бы войной как на Донбасс, так и на Крым, пояснил депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военным шагам по захвату Крыма. По его словам, морально Украина готова вернуть свою территорию.

Глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина отметила, что слова Зеленского о захвате Крыма звучат как заученная мантра. Она предупредила, что попытка ВСУ вторжения на полуостров может привести к третьей мировой войне.