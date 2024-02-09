В Госдуме назвали истинную причину теракта на «Северных потоках» Депутат Госдумы Шеремет назвал теракт на «Северных потоках» частью плана США

Фото: The Swedish Coast Guard/Handout via Xinhua/Global Look Press

Теракт на «Северных потоках» в Балтийском море является частью масштабного плана США по удушению экономики Евросоюза, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости. По его словам, теперь Вашингтон с помощью манипуляций и передергивания фактов пытается обвинить Россию в ухудшении уровня жизни европейцев.

Международный промышленный терроризм в Балтийском море и перекрытие газовых трубопроводов со стороны Польши и Украины для поставки дешевых энергоносителей из России в Европу являются звеньями одной цепи в масштабном плане США по удушению европейской экономики, — сказал Шеремет.

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что с момента подрыва газопровода Германия находится в состоянии политического и экономического хаоса. Он считает, что США боялись намерений канцлера ФРГ Олафа Шольца получать газ от России для улучшения экономического положения страны. Однако «такому не дали бы случиться», уверен он.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что диверсии на «Северных потоках» осуществили спецслужбы США. По словам главы государства, у Центрального разведывательного управления (ЦРУ) нет алиби на этот счет.