Российский генерал назвал истинную цель боев за Купянск Генерал Гурулев: под Купянском главной целью было размотать резервы ВСУ

Фото: МО РФ

Главной целью боев за Купянск для российской армии было «размотать резервы» ВСУ, рассказал МК.RU депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. По его словам, значительное число резервов ВСУ было сосредоточено на Запорожском направлении.

То, что касается Купянска, основная задача была не сам Купянск взять. Необходимо было размотать резервы противника, — сказал он.

Первый министр госбезопасности ДНР полковник запаса Андрей Пинчук ранее заявил, что бойцы ВСУ могут совершить крупномасштабную атаку на Россию 24 августа, в День независимости Украины. Он предположил, что удары будут наноситься при помощи беспилотников, а совершенная накануне атака на Экспоцентр в Москве может являться подготовкой к обстрелу.

Он подчеркнул, что российские спецслужбы готовятся к возможному нападению ВСУ 24 августа. При этом Пинчук отметил, что украинские войска также ждут атак со стороны ВС РФ в этот день, рассчитывая на то, что Россия сорвет им праздник.

При этом бывший министр госбезопасности ДНР считает, что украинская армия не будет усиливать атаки на линии фронта 24 августа. По его словам, руководство ВСУ сейчас вводит свои подразделения «по кругу» и все они задействованы в боевых действиях по максимуму.