В Госдуме назвали истинную цель взрыва машины в Балашихе Депутат Колесник: СБУ могла взорвать машину в Балашихе для срыва переговоров

Фото: МО РФ

Ярослав Москалик

Взрыв машины, который унес жизнь заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майора Ярослава Москалика, могла устроить СБУ для срыва переговоров, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский боится лишиться власти, как только будет достигнуто мирное соглашение.

Срыв мирных переговоров. Зеленский упорно добивается этой цели, потому что как только начинаются мирные переговоры и мир, он потеряет власть. Выиграет он выборы или нет, это еще большой вопрос. А то, что это террористический акт, это видно по всем показателям. Они же говорили, что будут уничтожать наш высший офицерский состав. Собственно, [СБУ] этим занимается. Люди должны понимать, что сейчас за военными, особенно которые внесли вклад серьезный в обороноспособность нашей страны, идет охота, — сказал Колесник.

Он предположил, что этот теракт был не первым, так как спецслужбы уже предотвратили множество подобных атак. По словам депутата, необходимо вести работу на территории Украины, чтобы не допускать украинских агентов в Россию.

Ранее сообщалось, что Москалик, погибший при взрыве автомобиля во дворе жилого дома в Балашихе, подвергался слежке последние несколько месяцев. По информации СМИ, таким образом организаторы его убийства изучали распорядок дня военнослужащего, вплоть до входа и выхода из подъезда.