В Госдуме назвали иноагента, который нуждается в помощи психотерапевта Шеремет: на примере Эйдельман можно увидеть опасность западной пропаганды

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Михаил Шеремет

На примере Тамары Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) можно увидеть, насколько опасна западная пропаганда, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, в этом случае уже необходима помощь врача-психотерапевта. Общественное порицание в таких ситуациях бесполезно, добавил он.

Мы наблюдаем пример, насколько опасна западная пропаганда, использующая современные технологии, меняя со знание даже взрослых людей. В данном, зашедшем слишком далеко случае, общественное порицание не поможет. Здесь потребуются уже усилия узкого специалиста, например врача-психотерапевта, — заявил Шеремет.

Вместе с тем депутат выразил уверенность, что Россия сможет противостоять даже такой западной формуле гибридной войны. По его словам, таких учителей, как Эйдельман, нужно сажать заново за парту и преподавать им историю РФ и биологию человека.

А до этого такие индивиды не должны приближаться к нашим детям на пушечный выстрел, — добавил депутат.

Ранее Эйдельман заявила, что детей нужно учить «разной любви». По ее словам, школьники должны знать о семьях, состоящих не только из мужчины и женщины.

До этого сообщалось, что международное движение ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) внесено в перечень экстремистских организаций. Основанием для включения в реестр стало решение Верховного суда от 30 ноября 2023 года.