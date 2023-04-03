В Госдуме назвали идею избрать Галкина президентом России «пошлой шуткой» Депутат Соловьев назвал пошлой шуткой идею Вайкуле выдвинуть Галкина в президенты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

В Госдуме назвали «пошлой шуткой» предложение певицы Лаймы Вайкуле выдвинуть юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в список иноагентов) в президенты России. Депутат Сергей Соловьев заявил NEWS.ru, что каждый должен заниматься своим делом.

Предложение Лаймы Вайкуле выдвинуть в президенты нашей страны иноагента Максима Галкина — это или пародия, или странная мода на юмористов — клоунов, к сожалению — это было бы смешно, если б не было так грустно, — заявил Соловьев.

По его словам, политическая жизнь любого государства, требует от государственного деятеля ответственного подхода к принятию важных управленческих решений, от которых зависит судьба многих граждан страны и благополучие всей системы в целом.

Я считаю, что каждый должен заниматься тем делом, которое у него хорошо получается — в случае с Лаймой Вайкуле — петь песни, а Максим Галкин смешить теперь прозападную аудиторию свойственной ей юмородеградирующей пошлостью, — резюмировал Соловьев.

Ранее представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская предположила, что певца никак не задела шутка Галкина о нем. Ранее в Сети появилась запись, на которой Галкин со сцены заявлял, что перемирие в зоне проведения СВО наступит на несколько дней, если Киркоров появится там в прозрачных колготках и с головой телеведущей Ольги Скабеевой в руке.