В Госдуме назвали идеальную песню для выступления Блинкена в киевском баре Депутат Говырин: Блинкену стоило бы исполнить в Киеве песню Highway to hell

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Энтони Блинкен

Депутат Госдумы Алексей Говырин в разговоре с NEWS.ru заявил, что госсекретарю США Энтони Блинкену стоило бы спеть в киевском баре песню Highway to Hell группы AC/DC. По словам парламентария, Вашингтон «ведет Украину в ад». Как отметил Говырин, НАТО уже давно поработили представителей украинской власти.

НАТО уже давно вторглись на территорию Украины и установили там свои вражеские цены на жизнь и поработили верхушку Украины в целом. <...> Лучше бы Блинкен спел легендарный хит AC/DC Highway to Hell. Как раз туда — в ад — США и ведут Украину, — заявил депутат.

По его словам, НАТО стоило бы отправить Киеву средства не на оборону, а на экологию, например, на очистку озер, рек и побережий. Говырин считает, что от этого было бы гораздо больше пользы для мира. Депутат добавил, что Блинкен всем своим видом будто извиняется за свою некомпетентность.

Блинкен постоянно всем своим видом как будто извиняется за свою некомпетентность, а не укрепляет моральный дух правительства в Киеве, где постоянный разброд и шатание, которые он не в силах предотвратить по телефону. Вот и приезжает с беседами на тревожные темы, — высказался парламентарий.

Ранее Блинкен в ходе своего визита на Украину спел в киевском баре Barman Diktat песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World. Представители заведения подтвердили этот факт, но не стали разглашать дополнительную информацию из соображений безопасности. Блинкен также в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы побывал в местной пиццерии.