В Госдуме назвали идеальное место для применения ядерного оружия Депутат Госдумы Гурулев призвал применить ядерное оружие под Работино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идеальным местом для использования тактического ядерного оружия в ходе СВО является район вокруг поселка Работино, что находится в Пологовском районе Запорожской области, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире «Соловьев Live». По его словам, там в последние дни развернулись нешуточные бои.

Они там все в кучу собрались. Идеальное просто. И на этом наступательная группировка накрылась медным тазом. Дальше даже теми силами, которые есть, мы будем в состоянии пройти вперед, освободив Запорожскую и даже Днепропетровскую область. И создать угрозу группировке, которая воюет в Донецкой области. Если брать еще с Купянском, то фактически это блок, — сообщил Гурулев.

Ранее сообщалось, что резолюция с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия(ТЯО) на Украине к нападению на НАТО подготовлена в сенате Конгресса США. Один из авторов документа — сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина).

Весной экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что перед готовящимся контрнаступлением ВСУ Россия должна применить тактическое ядерное оружие против Украины. По его словам, сейчас на поле боя заметна разница в количестве сил и средств вооружения, преимущество у ВСУ.