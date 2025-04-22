В Госдуме назвали главные проблемы с тарифами на ЖКУ Депутат Разворотнева: система повышения тарифов на ЖКУ не совсем эффективна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действующая система регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги работает неэффективно, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, текущий механизм приводит к необоснованному росту платежей для одних регионов и недостаточному финансированию других.

Если говорить про тарифы на коммунальные услуги, их действительно регулирует государство в отличие от тарифов на содержание и текущий ремонт. И здесь, конечно, действующая система, по моему личному мнению, пока устроена не совсем эффективно. У нас в конце каждого года правительство устанавливает коридор роста платежей для каждого региона. А дальше уже регионы устанавливают стоимость тарифов по каждому виду ресурсов. И при этом это одномоментное повышение по всей стране, к сожалению, приводит к тому, что повышают и тем, кому, может быть, это не очень нужно, и не повышают достаточно тем, кому это действительно необходимо, — пояснила Разворотнева.

Депутат отметила, что в Госдуме в первом чтении принят законопроект, по которому предприятия в сфере водоснабжения должны принимать пятилетние программы текущего и капитального ремонтов. Она подчеркнула, что это позволит органам власти на местах контролировать реальное выполнение таких программ.

Мы начали двигаться в этом направлении, приняли в первом чтении законопроект, что предприятия в сфере водоснабжения должны принимать пятилетние программы текущего и капитального ремонтов, потому что сейчас эта инвестиционная составляющая есть в тарифе, но никто не понимает, куда идут эти деньги, делаются ли какие-то обещанные работы за эти деньги. И, соответственно, никакого мониторинга нет. В соответствии с нашим законом, действительно, такие планы будут устанавливаться на пять лет, тарифы — тоже на пять лет, также будет ежегодный отчет. И органы власти субъектов будут контролировать реальное выполнение этих программ, — резюмировала Разворотнева.

По ее словам, аналогичные меры планируется ввести и в сфере теплоснабжения. Также депутат добавила, что были ужесточены требования к концессионным соглашениям, чтобы исключить нецелевое использование средств.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал задержки с индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Он отметил, что такие решения негативно сказываются на финансовом положении граждан. Глава государства подчеркнул, что, если своевременно не пересматривать тарифы, последующее повышение становится серьезным ударом по семейному бюджету.