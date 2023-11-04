В Госдуме назвали главные причины празднования Дня народного единства Депутат Журавлев: истоки Дня народного единства восходят ко временам Смуты

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

День народного единства празднуется в России в честь окончания Смутного времени, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий отметил, что русское государство в начале XVII века раздирали внутренние противоречия, которыми и воспользовались поляки. Однако шансов надолго удержаться на московском престоле у оккупантов не было, так как общество консолидировалось для ответа на этот вызов.

В этом и суть народного единства, перед которым не могут устоять никакие внешние силы, мечтающие захватить нашу страну, — в самый сложный момент Россия концентрируется, мобилизуется и дает такой отпор, после которого мало не покажется. И всегда найдутся лидеры, тонко чувствующие и следующие чаяниям народа — будь то Минин и Пожарский в противостоянии Польше, фельдмаршал Кутузов, победивший французов, или маршал Жуков, ставший символом борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, — заявил Журавлев.

Парламентарий отметил, что страна взращивает таких героев и сейчас. Так, по его словам, их характеры закаляются в боях спецоперации на Украине, целью которой в том числе является сохранение русского государства.

И их подвиги и фамилии тоже непременно войдут в российскую историю, — заключил депутат.

Ранее Журавлев заявил, что мобилизационный резерв Украины еще достаточно велик, поэтому не стоит надеяться, что он вдруг резко исчерпается. По его словам, украинцы сражаются так же отчаянно, как и русские солдаты.