В Госдуме назвали главную задачу закона об оплате переработок Депутат Чаплин: закон об оплате сверхурочных часов поможет защитить работников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 60% компаний в России привлекают сотрудников к переработкам, и почти половина из них никак не поощряет этот труд, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, комментируя принятый нижней палатой парламента закон о повышении платы за сверхурочную работу. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, главной задачей является возможность защитить работников.

Теперь в законе прописаны четкие критерии оплаты переработки сотрудников, и работник, в случае нарушения своих прав, может обратиться в трудовую инспекцию, ссылаясь на четкие нормы закона. Наша главная задача — защитить работников от недобросовестных работодателей и добиться справедливости — дополнительной оплаты труда, — заявил Чаплин.

В качестве примера парламентарий привел ситуацию с педагогами и врачами. В первом случае, согласно статистике, 6 из 10 учителей перерабатывают, а средняя продолжительность сверхурочного времени составляет 38% от общей рабочей нагрузки, подчеркнул Чаплин. Врачи, в свою очередь, переработали на 62% в прошлом году. Продолжительность их переработок превышала среднюю норму на рынке труда и составила 42%, добавил он.

Депутат Госдумы Алексей Говырин отметил, что теперь переработки могут стать возможностью улучшить свое финансовое положение для тех, кто в этом заинтересован. В то же время работодатели будут понимать, что из сотрудников нельзя «выжимать все за маленькие деньги и без доплат».

Другие же работники не будут попадать в ситуации, когда просто не могут отказаться от переработок, потому что они прочно закрепились в корпоративной культуре и их как бы никто не замечает, — заявил Говырин.

Согласно принятым Госдумой в третьем чтении изменениям, при оплате сверхурочной работы будут браться в расчет компенсационные и стимулирующие выплаты. За первые два часа — не менее чем в полуторном размере, за последующие — не менее чем в двойном.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что у россиян должны быть достойные зарплаты, не меньше 100 тысяч рублей. Так он прокомментировал предложенные ЦБ меры по борьбе с бедностью.