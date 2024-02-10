В Госдуме назвали главную причину отставки Залужного Затулин: затмившая Зеленского популярность стала причиной отставки Залужного

Фото: IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti/Global Look Press

Валерий Залужный

Популярность среди населения стала одной из главных причин отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он отметил, что это отбрасывало тень на президента Украины Владимира Зеленского.

В смене Залужного есть две главных причины. Первая — господин Залужный <...> затеняет самого украинского верховного главнокомандующего по популярности, — заявил Затулин.

Парламентарий отметил, что Зеленский рассматривает этот фактор как «главное преступление» Залужного и не может простить такое стечение обстоятельств. Вторая причина, по мнению Затулина, связана с изменением характера военных действий. Он напомнил, что экс-главком ВСУ отвечал за наземные операции, в частности за контрнаступление, которое оказалось безуспешным.

Они и не могли привести к успеху по большому счету. Я думаю, что большинство это хорошо понимает <...>. Это не ставится на Украине ему в вину со стороны простых граждан, — заявил он.

Затулин отметил, что, несмотря на это, нужно было найти «козла отпущения», который понесет ответственность за поражения украинской стороны.

Ранее директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что Зеленский вновь хочет наступать и этим объясняются кадровые перестановки в руководстве ВСУ. По его словам, глава государства стремится «возродить концепт военной победы».