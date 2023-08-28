В Госдуме назвали главную фобию Зеленского Слуцкий: отсутствие поддержки Запада является главной фобией Зеленского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Слова президента Украины Владимира Зеленского о боязни переносить боевые действия на территорию России выдали его главный страх — остаться без денег, оружия и поддержки Запада во главе с США, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Так лидер ЛДПР отреагировал на заявление украинского лидера о нежелании остаться одному. Депутат считает, что этот страх стал причиной изображения Украиной на публику оптимизма и превознесения своих боевых побед.

Он заявил, что не считает правильным перенесение «войны» на территорию России: «Есть большой риск, что в таком случае мы останемся одни». Ответ Зеленого выдал главную фобию укронацистского режима: остаться без денег, оружия и поддержки Запада во главе с США, — подчеркнул Слуцкий.

При этом все больше возможных претендентов на пост президента США не поддерживают военную помощь Украине, отметил лидер ЛДПР. Он добавил, что уже сейчас Украина отправляет беспилотники на Москву и другие регионы России, обстреливает кассетными боеприпасами мирное население.

Слуцкий считает, что в США и ЕС напрасно закрывают глаза на действия Киева, поскольку нет сомнений, что «дороже обойдется». И последствия будут не только для Украины, но и для ее спонсоров, заключил депутат.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен воевать на протяжении долгого времени и даже жить в условиях боевых действий по примеру Израиля, если стране удастся сократить потери в живой силе. Глава государства подчеркнул, что Киев надеется получить от США гарантии безопасности соответствующие тем, что были предоставлены Израилю.