В Госдуме назвали главное стремление России Володин заявил, что Россия всегда стремится к миру

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Россия всегда стремится к миру, о чем свидетельствует 30-летнее по продолжительности ведение диалога со странами Запада, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Тем не менее, как отметил парламентарий в эфире «России 1», в случае с референдумами властям РФ просто не оставили другого выбора. Спикер Госдумы указал на «безысходность» принятия решения о проведении референдумов, отвечая на вопрос телеведущего Павла Зарубина о необходимости «ждать эти восемь лет».

Мы всегда стремимся к миру. Ведь, вы посмотрите: на протяжении не только этих восьми лет, а 30 лет мы вели диалог, убеждали, говорили. И в ситуации уже безысходности приняты были решения. Нам другого пути просто не оставили. Весь диалог, который длился десятилетиями, мы провели, весь этот путь прошли, по-другому нельзя, — заявил Володин.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Закон поступил на подпись президенту.