В Госдуме назвали единственное условие мирных переговоров с Украиной Депутат ГД Журавлев: Россию устроит только безоговорочная капитуляция Украины

Фото: duma.gov.ru

Россия согласится на мирные переговоры с Украиной только при условии полной капитуляции Киева, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, ни о каких других соглашениях речи идти не может.

Нас устроит безоговорочная капитуляция Киева, который прекрасно понимает, что не продержится и нескольких дней без финансовой и военной поддержки Запада. По идее, разговаривать нам с ним больше не о чем, ведь решения даже об этом принимаются вовсе не в Киеве, а в Вашингтоне, — сказал парламентарий.

Он напомнил, что Москва пыталась договариваться с Западом, и в качестве примера привел Минские соглашения. При этом отметил, что США и Европа не собирались их выполнять. По мнению парламентария, в случае новых переговоров с противостоящей стороной итог будет аналогичным.

Журавлев добавил, что с проектом «Украина» «пора заканчивать», поскольку если от нее останется хотя бы какая-то часть, то Запад вновь накачает ее оружием и русофобией. Это в итоге приведет к возобновлению боевых действий.

Поэтому идти нужно до конца, до Польши, имея в виду, что наши враги становятся более покладистыми, лишь будучи загнанными в угол. Доверять можно лишь документам, что немцы подписывали в Берлине в 1945-м, а французы в Париже в 1814-м — такие же нужны нам и сейчас, — заключил депутат.

Ранее за проведение мирных переговоров с Россией высказался экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, народам обеих стран не нужны «бессмысленные убийства друг друга», поэтому Киеву и Москве нужно «начинать мириться».