В Госдуме назвали десять регионов, которые получат допсредства от Минфина Депутат Исаев: Минфин выделит средства для повышения доходности десяти регионам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Десять субъектов РФ с самым низким бюджетным обеспечением заключат специальное соглашение с Министерством финансов России и получат средства для повышения их доходности, заявил в разговоре с URA.RU депутат Госдумы замглавы «Единой России» Андрей Исаев. По его словам, власти продолжают вести работу по поддержке регионов.

Мы определили 10 регионов, у которых бюджетное обеспечение самое низкое. Они заключают специальное соглашение с Минфином, получают дополнительные деньги. С ними ведомство отдельно работает, чтобы повысить уровень доходности, — сказал депутат.

В число регионов, которым будет оказана такая мера поддержки, вошли Карелия, Калмыкия, Марий Эл, Чувашия, Республика Алтай, Алтайский край, Псковская область и Адыгея. Аналогичные соглашения заключались и в прошлом году, отметил парламентарий.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая 26 октября на пленарном заседании в Госдуме, заявил, что общие расходы федерального бюджета России выросли в два раза за последние пять лет. По его словам, в 2024 году расходы бюджета составят около 36,6 трлн рублей. Средства на увеличение расходов поступят в бюджет за счет мобилизации доходной базы.