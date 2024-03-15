В Госдуме назвали цели проекта о признании незаконной передачи Крыма УССР Затулин: проект о незаконности передачи Крыма УССР позволит наказать виновных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект о признании незаконной передачи Крымской области украинской ССР в 1954 году сформирован и внесен в Госдуму для того, чтобы еще раз вычистить авгиевы конюшни, заявил депутат ГД Константин Затулин на мероприятии, приуроченном к 10-летию Крымского референдума. По его словам, это даст понять украинским гражданам, что у них не забирали их землю. Кроме того, отметил депутат, ответственные за это понесут наказание, передает корреспондент NEWS.ru.

Надо еще и еще раз вычистить эти авгиевы конюшни, чтобы [это поняли] не только мы, но и те люди, которые когда-то были нашими согражданами, которые теперь называются гражданами Украины, которых обрабатывает 24 часа пропаганда Киева, рассказывая о том, что у нас в 2014 году украли нашу родную землю, — заявил Затулин.

Он отметил, что Крым никогда не был украинской землей. Регион находился «в плену» с 1954 года, а в особенности с 1991 года, добавил парламентарий. Затулин подчеркнул, что за это кто-то должен ответить.

Если бы у них хватало дальновидности, если бы они в самом деле тогда, в 1991 году, хотели дружбы, сотрудничества, партнерства с Россией, они должны были бы понять, что надо преодолеть эту историю, надо вернуть этот подарок, потому что он нечестным образом был совершен, с нарушениями всех законов, — отметил депутат.

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о признании решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР недействительным. Авторами проекта выступили сенатор от Республики Крым Сергей Цеков и депутат Константин Затулин.