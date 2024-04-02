В Госдуме назвали цель закона о жилищных вкладах Депутат Говырин: жилищные вклады призваны повысить доступность недвижимости

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принятый Госдумой в первом чтении законопроект о вкладах на покупку жилья призван повысить доступность недвижимости, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, механизм также открывает возможность для застройщиков и банков предлагать специальные условия для клиентов.

Сам механизм позволит повысить доступность жилья, застройщики и банки смогут предоставлять специальные условия — например, повышенные проценты по таким вкладам или скидки по ипотечной ставке. Депозит может пополнять любой член семьи. А гарантированная страховая сумма возврата будет 10 млн рублей, а не как обычный вклад, где страховое покрытие составляет 1,4 млн рублей, — заявил Говырин.

Парламентарий добавил, что в рамках предложенных законопроектом условий банки смогут наблюдать за тем, как вкладчик соблюдает платежную дисциплину, оценивать его финансовое состояние. Это избавит кредитные организации от дополнительных проверок и снизит риски при выдаче будущего ипотечного займа, пояснил Говырин.

Но самое важное, на мой взгляд, что дает предлагаемый механизм — это опция фиксации стоимости квартиры, то есть людям важно понимать на что они копят и в какую сумму им обойдется квартира. Предлагаемый законопроектом механизм позволит это обеспечить, — рассказал депутат.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет механизм жилищных вкладов граждан. Документ предполагает создание в России нового вида сберегательного инструмента — договора жилищных сбережений. Средства с такого вклада можно будет направить только на приобретение жилья — в новостройке или вторичного.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал, что накопить на первый взнос по ипотеке можно при помощи вклада или накопительного счета. Он отметил, что размер суммы, которую нужно откладывать ежемесячно, зависит от доходов и желаемых сроков приобретения недвижимости.