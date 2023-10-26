В Госдуме назвали бредом идею заставлять женщин рожать до 30 лет Депутат Бессараб назвала бредом идею ограничить выплату маткапитала после 30 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива об ограничении возраста выплаты материнского капитала 30 годами недальновидна, заявила в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она назвала «бредом» и «глупостью» предложение ряда депутатов выдавать материнский капитал на первенца только родившим до 25–30 лет.

Как подчеркнула Бессараб, выставлять какие-либо заградительные меры по выплатам материнского капитала недопустимо. По ее мнению, женщина имеет право рожать тогда, когда она к этому готова.

Мы стали дольше жить, мы стали позже рожать, и поэтому заставлять женщину рожать до 25 лет, тем более не стимулируя рождаемость, это просто бред, глупость. <...> Женщина, ее права, конституционные гарантии — все это находится под охраной государства, мы не должны наступать на права женщин, — заявила парламентарий.

Она отметила, что данная инициатива, якобы призванная улучшить демографическую ситуацию в России, на самом деле нарушает конституционные права женщин. В связи с этим Бессараб пообещала, что будет голосовать категорически против любых подобных предложений.

Ранее в Госдуме предложили ограничить выдачу материнского капитала. Группа депутатов обратилась в правительство с инициативой о введении возрастного ценза в программу — например, выдавать средства только женщинам, родившим до 25–30 лет.