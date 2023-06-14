В Госдуме назвали безответственной инициативу повысить зарплаты учителям Депутат Цунаева назвала идею повысить зарплату учителям замечательной, но безответственной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Идея повысить зарплаты российским учителям до 2,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ) замечательна, однако без финансового подкрепления со стороны государства эта инициатива будет безответственной, заявила в беседе с Lenta.ru первый заместитель главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

Ранее думская фракция ЛДПР подготовила законопроект о повышении зарплаты до 2,5 МРОТ всем учителям, работающим на полной ставке, вне зависимости от региона. По словам Цунаевой, последнее слово в этом вопросе остается за Минфином и правительством.

Безусловно, мы за то, чтобы жизнь наших граждан становилась лучше, особенно учителей. Это замечательная история. <...> Как бы мы ни хотели улучшить жизнь наших граждан, если решение не будет подкреплено финансовыми возможностями государства, то, к сожалению, это останется декларацией. Принимать законопроект, касающийся дополнительных трат, не имея на это возможностей — это безответственно, — подчеркнула парламентарий.

По итогам 2022 года средняя зарплата учителя в России составила 30 181 рубль, указывает издание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что педагоги, руководители и мастера 10 лучших колледжей и преподаватели лучших школ искусств в регионе будут получать доплаты. Он отметил, что такую меру поддержки введут с 1 июля.