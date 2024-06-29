В Госдуме назвали агрессией полеты дронов-разведчиков США над Черным морем Депутат Шеремет: России придется ответить на провокации США в Черном море

Фото: defense.gov

Полеты американских разведывательных беспилотников над Черным морем являются агрессией и представляют реальную угрозу для российских граждан, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Он предупредил, что Россия будет вынуждена ответить на подобные провокации.

Ответ России на провокации США в Черном море будет вынужденной мерой перед лицом агрессии и реальной угрозы для жизни и здоровья российских граждан, — заявил Шеремет.

Депутат добавил, что противник использует международные правила и законы как прикрытие. Однако все они «отходят на второй план» до тех пор, пока не снизится градус напряженности. Шеремет уверен, что любая другая реакция Москвы будет воспринята противником как слабость. В конечном итоге это лишь усилит давление на Россию, и страны продолжат наращивать военное присутствие в стратегически важных регионах.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат летать, плавать и действовать в международных водах Черного моря. Она подчеркнула, что маневры будут проходить там, где это разрешено законом. При этом Сингх не стала комментировать поручение министра обороны России Андрея Белоусова принять меры в ответ на провокации США в Черном море.