В Госдуме назвали абсурдными планы Киева «демонтировать» Россию Депутат Швыткин назвал абсурдными планы Украины «демонтировать» Россию как государство

Фото: duma.gov.ru

Планы Киева «демонтировать» Россию как государство являются абсурдными, заявил в беседе с Lenta.ru зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя заявление секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова. Депутат пояснил, что россияне демонстрируют сплоченность в условиях СВО. По его словам, есть гораздо больше оснований ожидать развала Евросоюза и НАТО, так как предпосылки для этого уже есть.

Это абсурд, по-другому никак не назовешь. Свидетельством тому является сплоченность нашего народа в рамках специальной военной операции, которую проводят Вооруженные силы, а также сплоченность в рамках Союзного государства. Быстрее развалятся Европейский союз и блок НАТО — поползновения в этом плане уже происходят, — заявил Швыткин.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил, что по итогам военных действий Киев развалит Россию как государство. Он выразил уверенность в том, что летом в горячих точках на Украине будет «другая картинка», поскольку Киев не собирается отдавать территории, которые считает своими.

До этого Данилов утверждал, что ВСУ могут наносить удары по целям на территории РФ с помощью произведенного на Украине оружия, которое, по словам секретаря СНБО, в стране есть. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Украина не наносит удары по территории РФ, а западное вооружение используется исключительно для обороны.