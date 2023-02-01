В Госдуме нашли способ защитить дипломы от нейросетей Депутат ГД Смолин предложил обучить «Антиплагиат» выявлению текстов нейросети

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Систему проверки уникальности текстов «Антиплагиат» следует обучить выявлению текстов нейросети, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с NEWS.ru. Парламентарий уверен, что в скором времени искусственный интеллект научится писать любые работы и такая функция станет крайне актуально.

Мы должны понимать, что скоро нейросеть начнет писать тексты на раз-два. Надо менять формы приема экзаменов. Главное, студент должен показать собственные знания, а не письменный текст. Наверное, можно научить программы «антиплагиат» отличать тексты, написанные человеком от текстов, написанных нейросетью, — сказал Смолин.

Кроме того, депутат предложил изменить форму работы. По его мнению, диплом должен базироваться на практической работе студента, поскольку ее нейросеть вместо человека выполнить не сможет.

Я имею ввиду: если историк, то это работа в архивах, если педагогика или психология — собственный опыт работы с детьми или студентами, если это инженерный проект, то предложения по какой-то разработке, которая могла быть практически полезной <...> Дипломную работу отменять не надо, надо изменить ее форму защиты и содержание«, — предложил парламентарий.

Депутат также рассказал, как поступил бы со студентом РГГУ, который заявил, что написал диплом с помощью нейросети ChatGPT за 24 часа. По словам Смолина, если бы он был председателем комиссии, то предложил бы студенту повторно защитить диплом. Депутат считает, что если работа написана нейросетью, то студент «поплывет» во время ответов на вопросы комиссии, а они неизбежны. Если бы выяснилось, что он владеет материалом, то оставил бы ему эту тройку, считает Смолин.

Ранее адвокат Вадим Багатурия рассказал, что защита в Российском государственном гуманитарном университете диплома, написанного нейросетью, может стать прецедентом и поводом для серьезного разбирательства. По его словам, студента можно привлечь к дисциплинарной ответственности за злоупотребление доверием, хотя формальных нарушений в его поступке нет.