В Госдуме нашли способ вернуть оставшихся в Газе почти тысячу россиян Депутат Журавлев предложил отправить в Газу спецназ для возвращения россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru призвал надавить и на Израиль, и на руководство государства Палестина ради возвращения оставшихся в секторе Газа граждан РФ. Парламентарий предложил принять любые меры, вплоть до отправки в регион подразделений специального назначения.

Здесь, как ни странно, отличный пример подают Соединенные Штаты, которые для того, чтобы вытащить американцев, оказавшихся в сложной ситуации в любой стране, предпринимают сразу все возможные усилия, от дипломатических до военных. Вплоть до того, что отправляют туда, где обладатели американских паспортов попали в заложники, группы спецназа, которых не останавливает ни политическая ситуация, ни возможные жертвы среди противника, — добавил Журавлев.

Собеседник подчеркнул, что у РФ «есть все эти рычаги влияния». По его словам, спасение жизни гражданина РФ является приоритетной задачей для всех российских спецслужб.

Принять любые меры. И давить на тех, кто их удерживает — Израиль или Палестину. В частности, Израиль не дает возможности пересечь свою границу для спасения жизни наших соотечественников, — подытожил Журавлев.

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи граждан России и членов их семей. Дипломат призвал к немедленному прекращению насилия в отношении мирных жителей на Ближнем Востоке, независимо от их места проживания.