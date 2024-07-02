В Госдуме нашли способ увеличить число многодетных семей Депутат Останина: нужно повысить привлекательность многодетности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы увеличить число многодетных семей в России, необходимо повысить привлекательность многодетности, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В беседе с NEWS.ru парламентарий уточнила, что важно разрабатывать и предлагать новые меры социальной поддержки.

Для того чтобы в России появлялось больше многодетных семей, нужно продолжать разрабатывать и предлагать новые социальные меры поддержки. Нужно, чтобы и в обществе появилось желание заводить многодетные семьи, чтобы рождение ребенка ассоциировалось у людей с положительными эмоциями, — заявил депутат.

По ее словам, кроме материальной поддержки важно обратить внимание и на моральные факторы, в том числе на общественное признание. Останина уточнила, что сейчас в основном все сводится к риторике власти в виде указов. При этом, как подчеркнула депутат, многодетность поощряется на телеканалах.

Депутат Анатолий Аксаков ранее рассказал, что в Государственной думе могут рассмотреть увеличение срока кредитных каникул для многодетных семей до полутора лет. Сейчас кредитные каникулы для всех россиян, попавших в трудную ситуацию, могут составлять до шести месяцев.