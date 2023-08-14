В Госдуме нашли способ укрепить рубль Депутат ГД Кирьянов предложил ЦБ взять управление валютной выручкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк (ЦБ) России может взять на себя управление валютной выручкой российских компаний для укрепления рубля, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий уточнил, что ЦБ на данный момент занимает правильную позицию, которая позволяет уменьшить волатильность российской валюты без резкого государственного регулирования.

Необходимо держать паузу, чтобы такое жесткое регулирование было не в части таких временных изменений курса, а приводило к действительному закреплению уровня инфляции, прописанному в бюджете на три года. <...> Вторая мера, которая может быть — это еще раз обратиться к валютной выручке и взять на себя управление валютной выручкой российских компаний, — пояснил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что для предпринимателей из России выгоден курс доллара на уровне 75-80 рублей. Он призвал при этом не «пороть горячку» и не торопиться применять все возможные методы кредитно-денежного регулирования. Депутат выразил уверенность, что осенью произойдет откат валют и они будут ниже 100 рублей за доллар.

Помощник президента России Максим Орешкин ранее заявил, что главной причиной ослабления курса рубля является мягкая денежно-кредитная политика, но ЦБ РФ способен нормализовать ситуацию. По словам Орешкина, слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения.