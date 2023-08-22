В Госдуме нашли способ спасти российские города от потопов Депутат Колунов предложил штрафовать коммунальщиков за потопы при ливнях

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Сильные дожди регулярно создают в российских городах подтопления на дорогах, а в Москве — даже и в метро, и с этой проблемой необходимо бороться, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, избавить города от потопов поможет разработка новых нормативов по содержанию ливневой канализации, а также штрафы за нарушение этих норм.

Парламентарий напомнил, что главной причиной проблем сегодняшней ливневой канализации являются ошибки еще советских времен, когда недобросовестные подрядчики допускали немало нарушений. Эти недостатки до сих пор сказываются на состоянии дорог, поэтому их надо исправить.

В соответствии с новыми нормативами необходимо будет четко рассчитывать мощность и длину ливневок вдоль проезжих частей при их проектировании, а в случаях, если ливневки не будут справляться с объемами влаги, применять штрафные меры по отношению к подрядчикам, — предложил депутат.

Он подчеркнул, что инфраструктура в границах многоквартирных домов и на придомовых территориях также требует должного обслуживания, и ответственность за нарушения при проектировании и строительстве, а также за недобросовестное обслуживание нужно ужесточить.

Порой управляющие компании, экономя на содержании дворовой территории, не чистят ливневки, не поддерживают их в должном состоянии. Результат — потопы и море трудностей для жителей. <...> Стоит подумать о штрафах в отношении эксплуатационных компаний за отсутствие должного обслуживания ливневок, размеры можно обсудить. Начнут платить рублем — начнут должным образом обслуживать придомовые территории, — предложил депутат.

Ранее, во второй половине дня 20 августа, в Москве и Подмосковье прошел сильный ливень. Улицы в некоторых районах затопило. Машины с трудом проезжали по воде.