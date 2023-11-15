В Госдуме нашли способ решить проблему дефицита врачей Депутат Башанкаев: необходимо развивать профильные медицинские классы в школах

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Для решения проблемы дефицита врачей в России необходимо развивать в школах профильные медицинские классы, предложил глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат подчеркнул, что таким образом можно будет дать возможность талантливым ученикам участвовать в олимпиадах и более глубоко изучать биологию и химию.

Мы <...> считаем, что необходимо развивать профильные медицинские классы. Талантливым ребятам нужно дать возможность развиваться, участвовать в конкурсах и олимпиадах. Это стимулирует самих школьников, а педагогам помогает увидеть, что ребенок искренне интересуется естественными науками, — пояснил парламентарий.

Депутат отметил, что также важно стимулировать студентов получать новые знания и достигать определенного профессионального уровня. Учащиеся медицинских вузов должны видеть, какие перспективы ждут их в будущем. Кроме того, Башанкаев обратил внимание на необходимость поддерживать сельскую молодежь. По его словам, сейчас у выпускников сельских школ практически нет возможности поступить в медицинские вузы из-за недобора баллов. В связи с этим нужно разрабатывать систему дополнительного стимулирования для целевого обучения, уточнил парламентарий.

Депутат Госдумы Татьяна Кусайко ранее заявила, что ординаторам необходимо дать возможность работать на должности врача-стажера при соблюдении ряда условий. По ее словам, в настоящее время в стране ординатуру проходят около 41 тысячи студентов и предлагаемая мера решит вопрос нехватки кадров в регионах.