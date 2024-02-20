В Госдуме нашли способ помочь «Почте России» Депутат Наумов призвал повысить пошлины ради сотрудников «Почты России»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Постепенное повышение таможенных пошлин позволит увеличить заработную плату сотрудникам «Почты России», заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. По его словам, этот вопрос обрел актуальность в связи с уходом западных компаний с российского рынка.

Как объяснил Наумов, страны Евразийского экономического союза предпочитают низкие таможенные пошлины. По его словам, это делается в интересах конечных потребителей, которые участвуют в трансграничной по своей природе онлайн-торговле.

Однако большие транснациональные корпорации, прежде всего западные, в прежние времена искали дополнительную прибыль от монопольной торговли своими товарами, чем фактически душили конкуренцию, загоняли новых производителей из развивающихся стран в промышленное гетто, — подчеркнул Наумов.

Депутат добавил, что Россия из-за своей веры в «добрый Запад» не смогла вовремя запустить собственные конкурентные производства. Но после массового ухода зарубежных компаний с российского рынка в стране назрел вопрос повышения таможенных пошлин, заявил он.

Теперь пошлины необходимо повышать, но плавно, чтобы объемы собственного производства успевали расти настолько, чтобы обеспечить внутренний спрос по доступным для среднего класса розничным ценам. В любом случае онлайн-пошлины необходимо использовать целевым образом. Например, для роста зарплат работников «Почты России» — это будет справедливо, — сказал он.

Сейчас в Россию можно заказывать беспошлинные товары из зарубежных маркетплейсов на сумму до €1000. Это позволяет делать не только выгодные покупки на AliExpress — продавцы российских маркетплейсов тоже заказывают множество товаров из-за рубежа. Но порог беспошлинного ввоза думают снизить до €200–500, а то и убрать вовсе. Почему это предлагают сделать, как и какие товары из-за этого могут подорожать, рассказывал NEWS.ru.