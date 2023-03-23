В Госдуме нашли способ ответить Финляндии на вступление в НАТО Депутат ГД Гутенев: ответом на вступление Финляндии в НАТО может стать пересмотр договоров

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Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы о вступлении страны в НАТО

В качестве ответного шага на вступление Финляндии в НАТО Россия может пересмотреть один или несколько документов, заключенных с данной страной. Такой вариант в своем Telegram-канале предложил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Ранее стало известно, что президент Финляндии Сааули Ниинистё 23 марта подписал законы о вступлении страны в НАТО.

Вполне допустимо, что в качестве ответного шага на вступление Финляндии в НАТО Россия может пересмотреть один или несколько документов, заключенных с данной страной. Например, договор об аренде Хельсинки российской части Сайменского канала, — отметил депутат.

Этот договор был подписан в 2012 году на выгодных для финнов экономических условиях. По словам депутата, эти условия могут быть изменены из-за недружественных действий финских властей. В настоящее время размер постоянной арендной платы составляет €1,220 млн, переменной — €0,18 на единицу валовой вместимости прошедших по каналу судов.

Ранее сообщалось, что подписание Финляндией законов о вступлении в НАТО стало финальной точкой в ратификации всех необходимых документов на национальном уровне. Теперь вступление страны в Североатлантический альянс должны одобрить Турция и Венгрия, после чего генсек НАТО сможет пригласить Финляндию вступить в Блок.

17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.