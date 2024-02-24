В Госдуме нашли способ не допускать насильников до работы с детьми Милонов призвал проверять наличие преступлений перед допуском к работе с детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Данные любого человека при устройстве на работу с детьми можно отправлять в МВД для проверки на наличие судимостей за преступления, связанные с сексуальным насилием, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. По словам депутата, таких требований в настоящий момент нет, а совершивших подобные преступления людей нельзя допускать работать в детские учреждения.

Давайте будет база данных. Давайте данные любого человека, который устраивается на работу с детьми, обязательно будут отправляться в МВД РФ для оперативной проверки. База должна быть в закрытом доступе, односторонняя: были ли преступления, связанные с изнасилованиями и подобными действиями. Таким образом мы предотвратим попадание маньяков, насильников, даже если они отсидели и раскаялись, на работу с детьми, — объяснил Милонов.

Ранее в Волгограде потребовали отстранить от работы детским тренером мужчину, отсидевшего несколько лет за групповое изнасилование. Мужчину также призвали лишить родительских прав. Родители воспитанников утверждают, что руководство спортклуба знало о его судимости. Милонов тоже призвал его уволить.