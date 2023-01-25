Председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что правительство поддержало законопроект об уголовной ответственности за передачу мобильных телефонов в колонии и тюрьмы. В своем Telegram-канале парламентарий написал, что незаконное попадание гаджетов в места лишения свободы является большой и наболевшей проблемой.
Правительство РФ официально поддержало мою инициативу о введении уголовной ответственности за передачу средств мобильной связи в колонии и тюрьмы. Соответствующий отзыв на законопроект поступил в Госдуму. Ранее меня также поддержал и Верховный суд, — написал Хинштейн.
Парламентарий отметил, что ежегодно из тюрем и колоний изымаются десятки тысяч сотовых телефонов, например, в 2021 году — около 48,2 тысячи гаджетов. Хинштейн сообщил, что для их нелегальной доставки используют различные изощренные способы, вплоть до беспилотников. При этом телефон в зоне опасен и криминален по определению, поскольку с помощью него могут осуществляться не только мошеннические звонки и нелегальные «колл-центры», но и готовиться новые преступления и оказываться давление на свидетелей, подчеркнул депутат.
Вместо штрафа в размере пять тысяч рублей авторы законопроекта предложили ввести уголовную ответственность за повторную передачу средств мобильной связи и коммуникации в учреждения УИС и усилить существующую административную ответственность.
В 2020 году сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний намерена установить специальные глушилки в исправительных колониях, чтобы помешать работе так называемых тюремных колл-центров. На это собирались потратить порядка 3 млрд рублей.