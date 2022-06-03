В Госдуме нашли подтверждение опасности биолабораторий США на Украине Вице-спикер Госдумы Яровая нашла подтверждение опасности биолабораторий США на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд долгое время отказывается отвечать на официальное приглашение парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине. Она еще в мае была приглашена на заседание, однако продолжает его игнорировать. Сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что это еще одно доказательство опасного характера всего военного проекта Вашингтона по биолабораториям, сообщает ТАСС.

Сегодня десятый день молчания Виктории Нуланд и ее помощников, которое само по себе еще более обнажает сущность заведомо опасного характера всего военного проекта США по биолабораториям, — сказала Яровая.

Яровая напомнила, что само приглашение передали Виктории Нуланд еще 25 мая, это было сделано по официальным дипломатическим каналам. В документе говорилось о том, что отказ от участия в заседании может быть расценен как подтверждение негативной деятельности американских госструктур на Украине при создании биолабораторий. В итоговом докладе парламентской комиссии будут отражены все выводы, подчеркнула Яровая.

Ранее Ирина Яровая отметила, что появление в мире оспы обезьян на фоне поступающей информации о работе биолабораторий США вызывает много вопросов. Она призвала специалистов детально проанализировать сложившуюся ситуацию.