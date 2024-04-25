В Госдуме нашли оптимальное решение проблемы дефицита кадров в России Депутат Нилов призвал синхронизировать подготовку кадров во избежание дефицита

В России необходимо скоординировать систему подготовки кадров с требованиями работодателей, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, это может помочь решить проблемы с кадровым дефицитом.

Сейчас у нас есть проблемы на рынке труда. С учетом демографической ситуации, проблемы будут. Мы должны и обязаны делать так, чтобы эти проблемы решались за счет внутренних ресурсов. Нам необходимо синхронизировать систему подготовки кадров с требованиями работодателей, необходимо повышать заработную плату, потому что многие граждане России не идут работать туда, куда идут мигранты, — отметил собеседник.

Нилов добавил, что нужно гибко и правильно подойти к вопросу труда несовершеннолетних, имеющих профильное образование, с соблюдением их прав, но предоставляя возможность трудиться. Депутат указал и на важность оптимизации труда. По его мнению, необходимо внедрять роботизированные системы и технологии там, где это возможно.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что в ближайшие несколько нет страна столкнется с дефицитом кадров и квалификаций. Глава государства подчеркнул, что нехватку рабочих нельзя будет восполнить за счет трудовой миграции и ввоза низкоквалифицированной рабочей силы. По его словам, здесь нужны другие подходы.