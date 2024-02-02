В Госдуме нашли объяснение заявлению румынского генерала о войне с Россией Депутат Журова: словами о войне с РФ Румыния оправдывается за помощь Украине

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление начальника Генштаба Румынии генерала Георгицэ Влада о необходимости готовиться к войне с Россией является попыткой оправдаться за помощь Украине, считает первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с Lenta.ru депутат отметила, что румынские власти таким образом пытаются объяснить населению большие расходы на поддержку Киева.

Ранее генерал Георгицэ Влад заявил, что Румынии необходимо серьезно воспринимать угрозу войны с Россией, к которой страна в настоящее время не готова. Поэтому, по его словам, важно найти необходимые инструменты для подготовки населения страны в военном плане.

Они вкладывают большие деньги в Украину, и они должны объяснить это своему населению. Они сами же дают деньги Украине, а потом нас обвиняют в том, что мы развяжем против них войну. Перед населением надо как-то оправдаться, — прокомментировала Журова слова генерала.

Она высказала мнение, что вместо поддержки украинского конфликта Румынии стоит тратить деньги на поиски мирного решения и восстановление Украины.

Ранее в Румынии заговорили о территориальных претензиях к Украине. Лидер крайне правой партии «Альянс за объединение румын» Клаудиу Тырзиу заявил, что его страна не может считаться «по-настоящему суверенной», пока не выйдет на свои «естественные границы», которые включают в себя принадлежащие сегодня Украине земли Северной Буковины, Земли Герца (территории в составе Черновицкой области Украины) и Закарпатья.