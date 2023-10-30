В Госдуме нашли объяснение депортации 39 россиян из Франции Депутат Чепа: во Франции хотят возложить ответственность за радикалов на Россию

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Правительство Франции желает переложить на Россию ответственность за появление в стране радикалов, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он прокомментировал информацию о депортации 39 россиян, которых Париж подозревает в приверженности радикальным исламским течениям. Чепа подчеркнул, что в действительности депортируемые не являются экстремистами.

Нужно понимать, что россияне, которых хотят депортировать, не совершали никаких преступлений. Их просто подозревают в определенных религиозных чувствах радикального характера. То есть это косвенное подозрение, — уточнил парламентарий.

Депутат Госдумы отметил, что в Европе зреют колоссальные проблемы из-за роста числа радикально настроенных граждан, однако Евросоюз пытается переложить ответственность на другие государства, в частности на Россию. Депортация 39 россиян — это политический ангажированный шаг, уверен Чепа.

Я считаю, что мы должны разобраться в ситуации, узнать, каких людей хотят депортировать. Нельзя исключать, что их могут забросить спецслужбы. И уже потом решить, принимаем мы этих людей или нет, — заявил он.

Глава Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен ранее заявил, что правительство страны намерено депортировать 39 российских граждан, подозреваемых в приверженности радикальному исламу. По его словам, Париж ждет согласия Москвы принять их. При этом подчеркивается, что Россия уже изучила список депортируемых лиц.