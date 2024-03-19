В Госдуме нашли лучший способ наказать актера Смольянинова Депутат ГД Шолохов: лучшим наказанием для Смольянинова будет денежное

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Артур Смольянинов

Лучшим наказанием в России для актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который выступил у посольства Москвы в Вашингтоне с поддержкой террористов из легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), является денежное наказание, предположил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Шолохов. По его словам, таких людей призывать к совести абсолютно бессмысленно.

Призывать к совести его бессмысленно из-за отсутствия таковой, а бить по кошельку — это правильно. <...> Сейчас на рассмотрении законопроект по авторским правам. На мой взгляд, это если не исчерпывающее, то максимально эффективное средство, — сказал Шолохов.

Telegram-канал Readovka 19 марта опубликовал фотографии, на которых изображен Смольянинов с гитарой, при этом на его груди был закреплен значок запрещенной в России террористической организации.

Ранее народный артист РСФСР Василий Ливанов высказался о Смольянинове и уехавшей из страны актрисе Чулпан Хаматовой. Он назвал обоих артистов ничтожествами за их антироссийские высказывания. Смольянинова он счел подлецом и предателем Родины, а Хаматову раскритиковал за чувство стыда по отношению к России.