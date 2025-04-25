В Госдуме нашли единственный способ покончить с терактами СБУ Депутат Бородай: достижение Россией целей СВО положит конец терактам Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Достижение Россией целей специальной военной операции положит конец терактам, которые совершает Украина, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. По его словам, именно это имеет в виду президент РФ Владимир Путин, когда говорит о денацификации и демилитаризации.

Мы все давно знаем, что эффективная защита от террора только одна. Прежде всего это не защита лиц, которым угрожает террор, а уничтожение террористической организации. Мы, собственно говоря, уже четвертый год СВО этим и занимаемся. Когда говорят о денацификации, демилитаризации Украины, именно это президент и подразумевает. Нужно продолжать делать то, что делаем, делать это лучше, интенсивнее, жестче, довести начатое дело до своего логического конца. Когда террористическая организация под названием Украина будет уничтожена, она тем самым будет денацифицирована, демилитаризирована и перестанет представлять угрозу, — сказал Бородай.

Он добавил, что Россия — огромная страна с большим населением, и на данный момент защитить абсолютно всех людей невозможно. По его словам, не представляется возможным закрепить за каждым человеком 10 сотрудников Федеральной службы охраны.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что инцидент с подрывом автомобиля в Балашихе следует рассматривать как террористический акт. По его мнению, основная версия связана с действиями украинских спецслужб, которые могли целенаправленно ликвидировать военнослужащего. Также он не исключил, что следствие будет отрабатывать и другие версии произошедшего.