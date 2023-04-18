В Госдуме нашли «бесшумный» способ применения ИИ Вице-спикер ГД Чернышов предложил использовать искусственный интеллект для штрафов за шум

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

Использовать искусственный интеллект для выписывания штрафов за городской шум предложил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Письмо соответствующего содержания он направил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаилу Черникову. Выдержки из документа приводит РИА Новости.

В своем послании Чернышов, в частности, отметил, что до 70% территории Москвы, согласно данным городского департамента природопользования, подвержены сверхнормативному шуму от различных источников. Данный показатель стабильно превышает нормативный уровень в жилых массивах, при этом с приходом весны и началом мотосезона ситуация лишь ухудшается, подчеркнул парламентарий. В этой связи он предложил привлечь к исправлению ситуации новейшие технологии.

Прошу вас рассмотреть возможность внедрения пилотного проекта по оснащению камер видеофиксации в Москве программами на основе искусственного интеллекта, которые могли бы фиксировать нарушения допустимого уровня шума от транспорта, в том числе мотоциклов и скутеров, — говорится в письме.

Чернышов также добавил, что подобное программное обеспечение может быть создано отечественными специалистами при наличии госзапроса и масштабировано для покрытия всей территории столицы.

По мнению вице-спикера, нововведения позволят более оперативно и качественно фиксировать превышение нормативов, выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности.

Ранее эксперт в области IT и кибербезопасности Борис Косарев заявил, что Россия не должна стоять в стороне от ИИ-технологий, поскольку за ними будущее. Он также предложил Сбербанку создать устройства для борьбы с мошенниками.