В Госдуме напомнили Пашиняну о желаниях армянского народа Депутат Госдумы Водолацкий: Пашинян говорит одно, а делает другое

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Виктор Водолацкий

Премьер Армении Никол Пашинян говорит одно, а делает другое, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так он отреагировал на заявления политика о том, что Армения считает Россию дружественной страной. Водолацкий подчеркнул, что Пашинян игнорирует все вопросы, связанные с политическими институтами, в которых Ереван принимает участие, а также нарушает соглашения с Россией.

Мы всегда выполняем договоры и никогда их не нарушали. Пашинян говорит одно, а делает другое. По факту Пашинян, на мой взгляд, совершает неправильные действия, которые нарушают все наши соглашения и договоренности, — сказал депутат.

По мнению Водолацкого, новая позиция Пашиняна связана с тем, что он ожидает волнений в стране. Депутат подчеркнул, что народ Армении сам должен решить, идти ли ему по пути вместе с Россией или действовать по указанию западных кураторов.

Если он пойдет по пути Украины и кураторами станут западные страны, то нормальные жители Армении понимают, куда могут привести такие игры. Армянский народ должен сам решить, по какому пути двигаться: дальше дружить и развивать отношения с Россией или пойти по пути, который указывают западные кураторы, — добавил он.

Ранее Пашинян сообщил, что армянская сторона считала и считает Россию дружественной страной. По его словам, Ереван будет делать все, чтобы отношения с Москвой выстраивались на взаимном уважении.